NATO'dan Türk yetkili: 'NATO'da altın günlerimizi yaşıyoruz'

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, 18 Kasım’da İspanya’da gerçekleştirilen NATO toplantısına ilişkin konuştu.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'a konuşan Çonkar, Türkiye’nin NATO'da "altın günlerini" yaşadığını söyledi.

Pençe-Kılıç operasyonuna ilişkin konuşan Çonkar, “Daha önce genel kurullar olduğu zaman Afrin, Zeytin Dalı harekâtları yapılmıştı. Oralarda inanılmaz bir baskı altında kalmıştık. Şimdi hiç ses çıkmadı. Bu konuyla ilgili bir soru gelmedi. Değişik bir ortam oldu. NATO’da altın günlerimizi yaşıyoruz. Daha önce bize selam vermeyenlerden ‘Biz de ülkemizde PKK ile mücadele ediyoruz, fırsat vermiyoruz’ gibi şaşırtıcı şeyler söyleyenler oldu” dedi.

CHP'li Çakırözer'den çağrı

İspanya'daki toplantıya NatoPA Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı olarak katılan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de parlamenterlere “teröre karşı ortak mücadele” çağrısı yaptı. Çakırözer, “Nerede olursa olsun, kimden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşı ortak gücümüzü ve dayanışmamızı ortaya koyma çağrısında bulunuyorum” dedi.