NATO'dan Belaruslu diplomatlara erişim kısıtlaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belaruslu diplomatların NATO karargahına erişimini kısıtlama kararı aldıklarını duyurdu.

Stoltenberg bugün gazetecilere yaptığı açıklamada kısıtlama kararını "güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi"ne dayanarak aldıklarını söyledi.

NATO, 23 Mayıs’ta Atina-Vilnius seferini yapan ve Belarus'un başkenti Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair uçağında bulunan ve neo-nazi grupların içinde yer almış Roman Protaseviç’in indirilerek gözaltına alınmasını kınamıştı.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rus Kommersant gazetesine verdiği demeçte bir askeri ittifak olan NATO'nun bu açıklamasına şaşırdığını belirterek "Bir askeri blok bu tür siyasi meselelere müdahale ediyorsa, bizim daha ne beklememiz gerekir? Tankların Belarus'a girmesini mi?" demişti.

Stoltenberg: NATO Karadeniz'de askeri varlığını güçlendirdi

Stoltenberg NATO üyesi ülkelerin Dışişleri ve Savunma bakanları toplantısı öncesinde bugün düzenlediği basın toplantısında NATO'nun Karadeniz'de askeri varlığını güçlendirdiğini belirtti. Stoltenberg Türkiye, Bulgaristan ve Romanya gibi üye ülkelerin yanı sıra bölgede Ukrayna ve Gürcistan ile de işbirliğine önem verildiğini anlattı.

Rusya'yı da hedef alan Stoltenberg "Rusya'ya karşı savunma ve caydırıcılık kapasitemizi arttırırken, diyalog kanallarını da açık tutuyoruz" dedi.