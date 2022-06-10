NATO'dan açıklama: Saflarımıza katılacaklarından eminiz

NATO'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin itirazlarına karşın İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılacağı konusunda emin olunduğu kaydedildi.

Kopenhag Demokrasi Zirvesi'nde konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana "İsveç ve Finlandiya'nın saflarımız katılacağından eminiz" dedi.

Geoana, “Müttefiklerin endişeleri var. Türkiye’nin de konu teröristler olduğunda meşru olan bazı endişeleri var” diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya’ya NATO üyesi olana kadarki süreçte sağlanan güvenlik garantileri sorulan Geoana, iki ülkeye yönelik Rusya'dan askeri anlamda bir tehdit görmediklerini dile getirdi.