NATO zirvesinde Stoltenberg’ten dikkat çeken Rusya açıklaması

Bugün özellikle gözlerin ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine çevrilirken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg karargâha girerken açıklama yaptı.

Stoltenberg pek çok konunun ele alınacağını belirtirken, özellikle ‘Rusya’ vurgusu dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in karargaha girerken yaptığı açıklamalar ise şöyle;

“Konuşacağımız konular çok geniş. Bunlardan biri ise Rusya… Rusya ile ilişkilerimiz tarihin en düşük seviyesinde. Çin’e de değineceğiz. Çin ile iklim değişikliği ve silahlanma kontrolü gibi konularda işbirliği yapma imkanımız var, ancak Çin’in askeri yapılanmaya ağırlığı son dönemde tehdit yaratıyor. NATO liderlerinin savunmaya daha fazla yatırım yapma konusunda uzlaşacağından eminim. Bugün alacağımız kararlar, birliğimiz konusunda büyük mesaj verecek”