NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları Brüksel'de toplandı

NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, ittifakın faaliyetlerini görüşmek üzere Brüksel'de toplandı.

Toplantıda, genelkurmay başkanlarının ittifakın modernizasyonu, askeri planlama, NATO operasyonlarının yanı sıra Ukrayna ve Gürcistan başlıklarını ele aldığı kaydedildi. Toplantıya NATO üyesi olmayan Ukrayna ve Gürcistan’ın genelkurmay başkanları da katıldı.

Toplantı, NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach'in yönetiminde gerçekleşti.

Toplantıya katılan genelkurmay başkanlarına seslenen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Haziran ayında gerçekleşecek NATO zirvesinin "ittifakın bağlarını güçlendirmek için özgün bir fırsat olacağını" söyledi.

Stoltenberg, ittifak için 8 temel öneri hazırlandığını, bu önerilerin gelecek zirvenin gündemini oluşturacağını söyledi. Stoltenberg, bu önerilerin, "Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki birliği güçlendirmeyi, NATO'nun güvenliğe yaklaşımını genişletmeyi ve uluslararası düzene dayalı kuralları güvence altına almayı" içerdiğini ifade etti.

NATO'nun Afganistan'dan çekilmesine ilişkin konuşan Stoltenberg, ülkeden askerleri çekmenin riskler barındırdığını, ancak bunun alternatifinin "ucu açık bir askeri görev" olacağını söyledi.