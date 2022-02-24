NATO: Ukrayna'nın yanındayız, doğuya ek askeri güç gönderiyoruz

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı harekatın ardından NATO'dan yapılan açıklamada Rusya'nın eylemlerinin Avrupa-Atlantik güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğu ileri sürüldü, "Bunun jeostratejik sonuçları olacaktır" denildi.

Rusya'yı askeri harekata son vermeye çağıran NATO ittifakın doğusuna ek askeri kara, hava ve deniz birlikleri gönderdiklerini duyurdu.

Açıklamada "Bugün Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunduk. Tüm müttefiklerimizi korumak için savunma planlaması çizgisinde İttifak genelinde caydırıcılığı savunmayı daha da güçlendirmek için ek adımlar atma kararı aldık" denildi.

Açıklamada "Tedbirlerimiz önleyici, orantılıdır, tırmandırıcı değildir ve öyle olacaktır" denildi.

NATO'dan yapılan açıklamada "Washington Antlaşması'nın 5'inci maddesine bağlılığımız katıdır. Birbirimizi savunmak için bir aradayız" ifadesine yer verildi.

NATO Rusya'nın harekatını "korkunç bir saldırı" diye niteleyerek kınadığını açıklarken Belarus'u da "bu saldırıya imkan verdiği için" kınadığını duyurdu.

NATO'nun açıklamasında "Rusya'nın liderleri eylemlerinin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir. Rusya çok ağır ekonomik ve siyasi bedel ödeyecek. NATO ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın işbirliği içinde olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.