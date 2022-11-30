NATO: Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz

NATO Dışişleri Bakanları, Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir araya geldi. Toplantının ilk gününün tamamlanmasının ardından ortak bildiri yayınlandı.

Bildiride, NATO’nun bir savunma ittifakı olduğu belirtilerek, "NATO, halklarımızı korumaya ve müttefik topraklarının her karışını her zaman savunmaya devam edecektir. Bunu 360 derece yaklaşımımız doğrultusunda her türlü tehdit ve zorluğa karşı yapacağız” denildi.

Türkiye ile dayanışma mesajı verilen bildiride, “Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, son korkunç terör saldırıları sonrasında can kayıplarının yasını tutan Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz” ifadelerine yer verildi.

"Müttefiklerin kritik altyapısına yönelik düşmanca saldırılara karşı hazırlanma, caydırma ve savunma taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Müttefiklere yönelik herhangi bir saldırı, birleşik ve kararlı bir yanıtla karşılanacaktır" ifadelerine yer verilen bildiride, "Birlik ve dayanışma içinde bir arada duruyoruz ve uluslarımız arasındaki kalıcı transatlantik bağı yeniden teyit ediyoruz. Avrupa-Atlantik bölgesinin tamamında barış, güvenlik ve istikrar için çaba göstermeye devam edeceğiz” denildi.