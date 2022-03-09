NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplantı düzenleyecek

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO ülkeleri Savunma Bakanları'nın 16 Mart'ta Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmelere yönelik video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı düzenleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, düzenlenecek toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlık edeceği bildirildi.

Savaşın derinleşen etkilerinin ele alınacağı düşünülen toplantıda NATO'nun hazır tutulan askeri kuvvetlerinin durumlarının görüşülmesi de bekleniyor. Toplantıda ayrıca, Ukrayna'dan gelen doğrudan hava sahasının uçuşa kapatılması ve Sovyet yapımı savaş uçaklarının tahsis edilmesi gibi konulara sıcak bakmayan NATO'nun alternatif destek olanaklarını da görüşeceği de değerlendiriliyor. (İHA)