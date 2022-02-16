NATO Rusya'dan 'kanıt' istedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın tatbikatlarda görevleri sona eren birliklerin ve askeri teçhizatların geri çekildiğini açıklamasının ardından, Moskova’nın birliklerin geri çekildiğini kanıtlaması gerektiğini söyledi.

NATO’ya bağlı ülkelerin savunma bakanlarının Brüksel’de gerçekleşecek toplantısı öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Rusya’nın geri çekilip çekilmediği henüz belli değil. Gördüğümüz, asker sayılarını artırdıkları ve daha fazla askerin yolda olduğu” diye konuştu.

Stoltenberg, "Eğer gerçekten güçlerini geri çekmeye başlarlarsa, bunu memnuniyetle karşılayacağız... Rusya'nın birlikleri her zaman hareket halinde, birliklerin, muharebe tanklarının hareketi geri çekilme olduğunu teyit etmiyor" dedi.

Batı Rusya’nın açıklamalarına inanmıyor

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırında halen Rus askerlerinin toplandığını ve geri çekilmeyi doğrulayamadıklarını söylemişti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bugün yaptığı açıklamada, “Bu geri çekilme hakkında herhangi bir kanıt görmedik” diye konuştu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel bugün yaptığı açıklamada, Rusya’yı gerilimi azaltmak için somut adımlar atmaya çağırırken, “Bugünkü seçim, savaş ve o savaşa eşlik edecek trajik fedakarlıklar ya da siyasi bir angajmanın cesareti ile diplomatik bir müzakere cesareti arasındaki bir seçimdir” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’la görüştükten sonra, Batı’nın Rusya’nın ana taleplerini görmezden geldiğini ancak Moskova’nın güvenlik konularında diyaloğu sürdürme hazır olduğunu söylemişti.

Rusya tatbikatlarda görevleri biten birliklerin geri çekildiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün yaptığı açıklamada, ülkenin güney ve batı askeri birliklerinin tatbikatların ardından birliklerini kalıcı konuşlandırma yerlerine dönmeye başladığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, askeri araçların üslerine dönmek üzere yüklenirken çekilen videosunu yayınladı. Videoda tanklar, AMPV'ler ve obüsler görünürken, ayrıca, T-72B tanklarının tatbikat sahasından ayrıldığını gözükmekte.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, ülkenin neredeyse her bölgesinde gerçekleştirilmekte olan tatbikatların yakında tamamlanacağını belirtmişti.. Söz konusu tatbikatların gerçekleştiriliyor olması, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığı iddialarına 'dayanak' olarak kullanılmıştı. Şoygu, söz konusu tatbikatlardan bir kısmının tamamlanmak üzere olduğunu, bir kısmınınsa yakın zamanda sona ereceğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nda bugün yapılan açıklamada ise Kırım’daki tatbikatların sonlandığını ve tatbikata katılan birliklerin geri çekilmeye başladığını duyurdu. Rusya devlet televizyonu da Kırım Yarımadası’nda Rusya’ya dönen birliklerin görüntülerini paylaştı.