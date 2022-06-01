Emekli diplomat ve TKP Danışma Kurulu üyesi Engin Solakoğlu, "NATO-Rusya-Türkiye ilişkileri: Türkiye'nin rotası ne" başlığıyla Sınırsız'da Gündem Özel programına konuk olacak.
Program saat 21.00'de yayında olacak:
Türkiye NATO Rusya - Türkiye Dış Politikası | Engin Solakoğlu - Mahir Esen #Sınırsıztv#GündemÖzel'de @musaozugurlu— SINIRSIZ (@snrsztv) June 1, 2022
ve @MahirEsen_Tr
soruyor Emekli Diplomat @ilksol
yanıtlıyor
Saat:21.00 Canlı Yayında SINIRSIZ'da
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