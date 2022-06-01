NATO-Rusya-Türkiye ilişkileri: Türkiye'nin rotası ne?

Emekli diplomat ve TKP Danışma Kurulu üyesi Engin Solakoğlu, Sınırsız'da Gündem Özel programına konuk olacak.

Haber Merkezi

Emekli diplomat ve TKP Danışma Kurulu üyesi Engin Solakoğlu, "NATO-Rusya-Türkiye ilişkileri: Türkiye'nin rotası ne" başlığıyla Sınırsız'da Gündem Özel programına konuk olacak.

Program saat 21.00'de yayında olacak:

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