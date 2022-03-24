NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi için hükümet ve devlet başkanları Belçika’nın başkentindeki Brüksel’de bulunan NATO Karargahı’nda bir araya geldi. Zirve öncesi üye devletlerin liderleri "aile fotoğrafı" çekimine katıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı ve sonrasında ortaya çıkan durumu görüşmek üzere buluşan liderler AB ve G7 zirvesi için de toplanacak, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

'NATO'nun savunmasını güçlendirme çabalarını değerlendireceğiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı öncesi açılış konuşması yaptı. Stoltenberg “Güvenliğimiz için kritik zamanda toplanıyoruz. Kremlin'in nedensiz saldırganlığını kınamak ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek vermek için birleştik” dedi.

NATO Genel Sekreteri, “NATO'nun şu an ve gelecek yıllardaki savunmasını güçlendirme çabalarını da değerlendireceğiz. Bu, Avrupa'daki yeni bir güvenlik gerçeğine yanıt vermek için gerekli” diye konuştu.

'Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkmalı'

Zirve öncesi konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırılarında "kırmızı çizgiyi" çoktan aştığını söyledi. Putin'i sivillerin ayrım gözetmeksizin bombalandığını bu nedenle savaş suçu işlediğini söyleyen Johnson, Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Johnson, “Bence ABD Başkanı Joe Biden'in dediği gibi Rusya'nın savaş suçu işlediği kesinlikle doğru ve Rusya'nın şimdi Uluslararası Adalet Divanı önünde olması gerektiği de doğru. Başkan Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı. Yaptıklarının savaş suçu olduğu konusunda hiç şüphe yok" şeklinde konuştu.

'Askeri destek vermek için daha fazlasını yapmalıyız'

İngiltere Başbakanı "Ukraynalılara askeri destek vermek için daha fazlasını yapmalıyız. Geçen ay ortaya çıkan en büyük şey, dünyanın artık bildiği büyük gerçek, Ukrayna halkının ülkeleri için savaşacağıdır. Bu, onlara yardım etme görevimiz olduğu anlamına gelir. Kendilerini ve sevdiklerini korumalarına yardımcı olmak bizim görevimizdir" dedi.

Zelenskiy'den askeri yardım talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO toplantısında bir konuşma yaptı. Zelenskiy, “Tutumunuzu, değerlendirmelerinizi yeniden gözden geçirmenizi ve güvenlikle ilgilenmenizi rica ediyorum. Bize uçaklarınızın yüzde 1'ini, tüm tanklarınızın yüzde 1'ini sağlayabilirsiniz, bunları öylesine satın alamayız, bu tür teslimatlar yalnızca NATO'nun kararına bağlı” diye konuştu.