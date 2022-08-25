NATO: Kosova’nın kuzeyinde barikat kurulmasına izin verilmeyecek

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Ferenc Kajari, Birleşmiş Milletler'in (BM) 1244 sayılı kararının KFOR’a "Kosova'da güvenli ve düzenli bir ortamı sağlamak ve tüm vatandaşlar için serbest dolaşım özgürlüğünü korumak" görevlerini verdiğini belirtti.

Kajari, "Barikatlar kurulursa, bu serbest dolaşımı engeller. Eğer anlaşma sağlanamazsa, o zaman KFOR'un hareket özgürlüğünü sağlamak için harekete geçmek zorunda kalacağı bir noktaya varacağız" dedi.

'KFOR ülkedeki mevcudiyetini artırdı'

Kosova devlet televizyonu RTK’ye konuşan Kajari, tarafların tek taraflı eylemlerden kaçınması gerektiğini, her şeyin müzakere edilmesi ve siyasi anlaşmaya varılması gerektiğini belirterek "Barikat kurmanın, durumun çözümüne yardımcı olmayacak" yorumunda bulundu.

Son olayların ardından Kosova’nın kuzeyindeki güvenlik durumunun sakin olduğunu ifade eden Kajari, devam eden müzakerelerin bir anlaşmayla sonuçlanmasını beklediğini aktardı.

KFOR’un ülkenin kuzeyindeki mevcudiyetini artırdığını söyleyen Kajari, "KFOR, tüm bölgede gözlem noktaları ve teknik kontrol noktaları kurmuştur. Aynı şekilde tüm bölgedeki devriye faaliyetini de artırdık. Bu önlemler, herhangi bir olaya hazır olmak ve daha fazla güvenlik için alındı. Gerilim olursa, yetkimize göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

Kosova-Sırbistan krizi

Geçen ay Kosova hükümetinin Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkese Kosova kimlik kartı ve plakası zorunluluğu getirme kararıyla bölgede gerilim yeniden tırmandı.

Kosova polisinin sınırda Sırbistan kimlikli ve plakalılara denetim yapmaya kalkışması üzerine 31 Temmuz'da Kosova'daki Sırplar yolları kapatıp barikatlar kurdu.

KFOR bölgede istikrarın bozulması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.