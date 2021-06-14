NATO Genel Sekreteri'nden 'Kabil Havalimanı' açıklaması: Türkiye kilit rolde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili henüz karar alınmadığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade eden Stoltenberg "Bu çabalarda Türkiye kilit bir rol oynuyor tabii ki" dedi.

"İttifakımızda yeni bir sayfa açtık. Kritik konuları ele aldık" diyen Stoltenberg, zirvede NATO'nun bir sonraki "stratejik konseptinin" belirlendiğini duyurdu. İttifakın askeri, sivil ve altyapı kaynaklarının artırılacağını kaydeden Stoltenberg "Müttefikler siber savunma konusunda mutabık kaldılar" dedi.

Rusya'nın Avrupa Atlantik bölgesinde askeri olarak bulunduğunu gördüklerini savunan NATO Genel Sekreteri Çin'e ilişkin ise "uluslararası yükümlülüklerini getirmesi bizim amacımız" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg NATO'nun AB ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Afganistan'dan NATO'nun çekilmesi hakkında ise Stoltenberg "Afganistan'la dayanışmayı sürdüreceğiz. Eğitim ve finansmanı Afgan güçlerine vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceğine dair bir soru üzerine ise Stoltenberg "Biz NATO olarak şimdi Afganistan'da Kabil'deki havaalanını nasıl çalıştıracağız ona bakıyoruz. Bu çabalarda Türkiye kilit bir rol oynuyor tabii ki. Aslında nasıl yapacağımız üzerinde çalışıyoruz. NATO'nun kararlılığın yüksek seviyede olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu konuda çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

NATO Zirvesi bildirisi yayımlandı

NATO liderler zirvesinin ardından yayınlanan bildiride 30 üye ülkenin 2030 Stratejik Konsepti'ni kabul ettiği belirtildi.

Bildiride Türkiye'ye ilişkin ise şu ifadeler yer aldı:

"- Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir.

- Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Suriye’den balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz.

- Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz.

Rusya ve Çin hedef alındı

Rusya ve Çin'in hedef alındığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"- Tüm yönlerden her türlü tehdide karşı Avrupa-Atlantik bölgesinin kolektif savunması için organize edici çerçeve olarak NATO'yu güçlendireceğiz.

- Baskın ve otoriter güçlerden sistematik rekabet ve büyüyen güvenlik meydan okumalarıyla karşı karşıyayız.

- Başlıca endişelerimiz Rusya, Çin, terörizm, kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik tehditler, göç ve siber güvenlik.

- Her zamankinden daha karmaşık şekilde ortaya çıkan yıkıcı teknolojilerin kötü niyetli kullanımı sonucu siber, hibrit ve diğer asimetrik tehditlerle -dezenformasyon kampanyaları da dahil olmak üzere- giderek daha çok karşılaşıyoruz.

- Rusya uluslararası hukuka ve uluslararası yükümlülükleriyle sorumluluklarına döndüğünü gösterene dek, olağan duruma (2014 öncesindeki ilişkilere) geri dönüş sözkonusu olamaz.

- (Moskova'nın 2019'da ABD'nin çıktığı INF Anlaşması kapsamında yasaklanan füzelerin karşılıklı konuşlandırılmaması önerisine ret) Öneri Rusya'nın eylemleriyle tutarsız.

- Rusya'nın artan füze cephaneliğine ölçülü ve dengeli şekilde yanıt vereceğiz. Avrupa'da karaya nükleer silahlar konuşlandırmayı planlamıyoruz.

- Çin'in belirtilen hırsları ve baskın davranışları, kurallara dayalı uluslararası düzene ve ittifakın güvenliğiyle ilgili alanlara sistemik meydan okumalar sunuyor.

- Çin zor kullanan politikalara başvuruyor, silahlı kuvvetlerini gizlice güçlendiriyor, hedeflerine ulaşmak için dezenformasyonu kullanıyor.

- Çin, uluslararası sistem içinde sorumlu davranmalı ve taahhütlerine saygı göstermeli.

- Çin'in büyüyen nüfuzu ve uluslararası politikaları ittifak olarak hep birlikte karşılık vermemiz gereken meydan okumalar oluşturabilir. Çin ile ittifakın güvenlik çıkarlarını savunan bakış açısıyla muhatap olacağız."