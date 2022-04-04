NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Rusya yeniden saldıracak'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD basınına Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın son günlerde Ukrayna’daki bazı kuvvetlerinin geri çekildiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Stoltenberg, “Gördüğümüz şey bir çekilme değil, gördüğümüze göre Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor” dedi.

Yaşanan her gelişmeyi yakından izlediklerini belirten Stoltenberg, ABD ve NATO’nun Rusya tarafından yapılan manevraların yeni bir saldırı planı olabileceğini iddia ederek, “Bu yeni durum özellikle Donbass’ın doğu taraflarına yeni bir saldırı hazırlığı olabilir” dedi.

Stoltenberg, “Sivillere yapılanlar on yıllardır Avrupa’da görmediğimiz bir vahşet. Bu korkunç, sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna’da savaş suçları için soruşturma açan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soruşturmasına ilişkin, “Kesinlikle memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

“Bu savaşı durdurmak Putin’in sorumluluğu” diyen Stoltenberg, “Çok fazla iyimser olmamalıyız. Saldırılar devam edecek” şeklinde konuştu.