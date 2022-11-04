NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Bakan Akar ile Çanakkale'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çanakkale’deki Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, helikopterle tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne gitti. Tören kıtası ile karşılanan Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, temsili şehitlik ile Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bıraktı. Abide'nin önündeki kitabenin yanında çekilen fotoğrafın ardından Stoltenberg'e Çanakkale Savaşlarına ilişkin bilgi verildi" denildi.

Açıklamada buradan Seddülbahir'e geçen Bakan Akar ve Stoltenberg'in, önce Fransız Anıtı'nı, ardından İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nı (Cape Helles) ziyaret ederek karanfil bıraktığı kaydedildi.

Anzak Koyu'na inen Akar ve Stoltenberg'in daha sonra Conkbayırı, Atatürk Zafer Anıtı ve ardından da Yeni Zelanda Anıtı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Stoltenberg'den 'tahıl koridoru' teşekkürü

Hulusi Akar ile Jens Stoltenberg Gelibolu Yarımadası'na gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konuları"nın ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye’nin görüşleri ifade edildi.

Akar ayrıca "bugüne kadar NATO’daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye’nin bundan sonra da getirmeye devam edeceğini" aktardı.

Açıklamaya göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Türkiye’nin NATO’da önemli bir müttefik olduğunu" vurguladı ve "tahıl koridorunun yeniden açılmasında oynadığı etkin rolden dolayı" teşekkür etti.