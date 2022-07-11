'NATO anlaşmasını Türk heyetinde o isim sağladı' iddiası: 'Formülü Fidan teklif etti'

Ertuğrul Özkök, Finlandiya ve İsveç'le imzalanan NATO anlaşaması formülünün arkasındaki ismin Hakan Fidan olduğunu öne sürdü.

Özkök görüşmede Erdoğan'ın ipleri atan konuşmalar yaptığı iddiasında bulunurken, tansiyonun yükseldiğini ifade etti.

Daha önce dış basında da yer alan "kahve arasında formül bulundu" iddiasını tekrarlayan Özkök, İbrahim Kalın'ın yanında oturan Hakan Fidan'ın teklif ettiği formülle anlaşmanın sağlandığını öne sürdü.

Özkök, Fidan'ın “İsveç ve Norveç adı geçen bu örgütlere “Terör örgütü” demesin, ama bunlara hiçbir yardım sağlamayacağı konusunda güvence versin ve bu anlaşma metnine girsin.” dediğini, sonrasında anlaşmanın imzalandığını iddia etti.

Özkök'ün bu iddiası bir yana, anlaşmanın doğrudan ABD Başkanı Biden'ın Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası sağlandığı yönünde çok sayıda haber gündeme gelmişti.