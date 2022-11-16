Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Bu gelişme üzerine NATO'nun Polonya'nın talebi üzerine acil toplanacağı bildirildi.
NATO acil toplanacak
NATO'nun Polonya'nın talebi üzerine acil toplanacağı bildirildi.
Haber Merkezi
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Bu gelişme üzerine NATO'nun Polonya'nın talebi üzerine acil toplanacağı bildirildi.