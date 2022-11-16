NATO acil toplanacak

NATO'nun Polonya'nın talebi üzerine acil toplanacağı bildirildi. 

Haber Merkezi

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bu gelişme üzerine NATO'nun Polonya'nın talebi üzerine acil toplanacağı bildirildi. 
 