NASA, Kuzey Işıkları’na roket fırlatacak

Turistlerin uğrak yeri olan Kuzey Işıkları, şimdi de bilimsel olarak incelenecek. NASA, INCAA göreviyle, Kuzey Işıkları’na art arda iki roket fırlatmak istiyor. İlk roket, nötr atmosferdeki rüzgarları takip etmek için çeşitli kimyasallar salarken ikinci roket de, Kuzey Işıkları’nın etrafındaki plazmanın sıcaklığını ve yoğunluğunu ölçecek.

Kuzey ışıkları araştırılacak

Sözcü'nün haberine göre, INCAA görevinin baş araştırmacısı Stephen Kaeppler, görevle ilgili olarak sürtünmenin harika bir benzetme olacağını söyledi. Aynı zamanda Güney Carolina’daki Clemson Üniversitesi’nde fizik ve astronomi alanında yardımcı doçent olan Kaeppler, “Hepimiz biliyoruz ki ellerini ovuşturursan ısınırsın. Aynı temel fikirden yola çıkarak, bunu gazlarla yapacağız” dedi.



INCAA görevi, bugün Alaska, Poker Flat Research Range’de başladı.

Kuzey ışıkları nasıl oluşuyor?

Aurora Borealis olarak da bilinen Kuzey Işıkları, Dünya’daki manyetik alanın Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimiyle ortaya çıkan doğal ışımalardır. Ara sıra, uzaydan elektrik yüklü parçacıklar atmosfere döküldüğünde, nötr parçacıklarla çarpışırlar ve onları tutuştururlar, bu da gökyüzünde görünen dans eden ışık dalgalarıyla sonuçlanır.