Narkotik'ten 'kokain' açıklaması: Kolombiya ve Panama'dan belge alamadık

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kolombiya ile Panama'da yakalanan Türkiye'ye gönderilecek kokainle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada her iki ülkenin de operasyonlar öncesinde Türkiye ile irtibat kurmadığı, "kontrollü teslimat" talep etmediği belirtilirken, iki ülkeden de bilgi ve belge alma çabasının sürdüğünü ifade edildi.

Kolombiya'da 10 Haziran 2020 günü 4 ton 900 kilo, Panama'da ise 8 Mayıs 2021'de 616 paket kokain ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada, “Her iki ülke yetkilileri tarafından operasyonların duyurulmasından önce ülkemizle bir irtibat kurulmamış ve suç organizasyonunu tüm unsurlarıyla ortaya çıkarabilecek 'kontrollü teslimat' uygulaması talep edilmemiştir” denildi.

Açıklamada “Kolombiya makamlarıyla bu zamana kadar yapılan görüşmeler neticesi sözlü bilgilendirme dışında olayın detayları hakkında düzenlenmiş resmi belgeler alınamamıştır. Adli makamlarımız üzerinden girişimlerimiz devam etmektedir. Panama yetkilileri ise iletişime kapalı bir tavır sergilemiş ve tüm taleplerimizi geri çevirmiştir. Konuyla ilgili bilgi ve belge alma çabamız sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Soruşturmanın savcılık tarafından yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, kamu davası açılmadan soruşturma hakkında bilgi paylaşılamayacağı belirtildi.