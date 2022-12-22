Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı: Metamfetamin 'Breaking Bad' yüzünden dünyaya bela oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, ülkede uyuşturucuyla müdaha edilmediği yönelik eleştirilere dair konuştu.

TV100'de Deniz Gürel'in hazırladığı ‘Ankara'da Neler Oluyor?' programına katılan Seydioğulları, "Aklıselim ve mantıklı davranmak lazım. Böyle bir iddia kimseye yakışmaz, özellikle 17-25 Aralık’ı da dahil ederek 2014 yılından bu yana ve 2016 yılından bu yana artan bir ivmeyle uyuşturucuyla mücadele yürüyor" dedi.

Öte yandan "Netflix benzeri dijital platformlarda oynatılan yapımların insanları uyuşturucuya özendirdiğini" söyleyen Seydioğulları, "Metamfetamin 'Breaking Bad' dizisi yüzünden dünyaya bela oldu. Şu anda sadece Türkiye için değil, dünya için en büyük tehdit Metamfetamin ve bu son 4-5 yılda dünyada yaygınlaşmaya başladı" dedi.

"Metamfetamin özellikle buna ilişkin çok izlenen dizilerden kaynaklı olarak dünyaya bela olduğunu düşünenlerdenim" diyen Seydioğlulları, "Hatta Ankara’da duvarda grafiti gördüm, sildirdik. İster istemez merak uyandırıyor” diye konuştu.