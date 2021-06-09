NarBel işçileri 11 Haziran'da greve çıkıyor

İzmir Narlıdere Belediyesi'ne bağlı NarBel şirketinde çalışan Belediye-İş sendikası 2 Nolu Şube üyesi işçiler, belediye ile yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde taleplerinin karşılanmaması üzerine greve çıkacaklarını duyurdu.

Grev oylamasından daha önce yüzde 94 "evet" çıkaran işçiler bugün belediye önünde aileleriyle birlikte 11 Haziran Cuma günü greve çıkacaklarını açıkladı. İşçilerin belediye binası önündeki eylemine yurttaşlar da destek verdi.

"Hak, hukuk, adalet", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atan işçiler basın açıklamasında, "Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız" dedi.

Belediye-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı, "Biz bu baskıya boyun eğmeyeceğiz, işçilerle beraber yürüyoruz" dedi.

'Geri adım atmayı düşünmüyoruz'

soL'a konuşan Narbel işçisi de, "Greve gitme konusunda kararlıyız, ısrarcıyız" diyerek şöyle konuştu:

"Narlıdere'de 20 yıldır yapılmayanı başardık ve örgütlü mücadeleyi bu noktaya getirdik. Narlıdere işçisi daha önce hiç bu aşamaya, grev aşamasına gelmedi. Biz grev oyladık, oylamadan yüzde 94'lük bir karar çıkardık. Eğer taleplerimiz karşılanmazsa Cuma günü greve gitme konusunda kararlıyız, ısrarcıyız. Tabii ki sendika ve belediye arasında görüşmeler oluyor fakat bizim talep ettiğimiz, insanca yaşayabileceğimiz ücretlerin yanına dahi yaklaşılmadığını görüyoruz. Bu durumda kesinlikle geri adım atmayı düşünmüyoruz. Tüm Narlıdere halkını Cuma greve desteğe çağırıyoruz."