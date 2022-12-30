'Namazı yanlış kıldırıyor' söylentisi kanlı bitti

İmamın olmadığı günlerde gönüllü müezzinlik yapan Ali Turan, "namazı yanlış kaldırıyor’ söylentisini çıkarmakla suçladığı cemaatten bir kişiyi bıçakladı. Gönüllü müezzin 'kasten öldürmeye teşebbüsten' tutuklandı.

Artı Gerçek’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Sultangazi İlçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan Hz. Ali Camii’nde gönüllü müezzin olarak namazları kıldıran Ali Turan ile cami cemaati arasında huzursuzluk baş gösterdi. Cami cemaati arasında Turan’ın namazları yanlış kıldırdığı söylentileri yayıldı.

Turan, hakkındaki söylentileri çıkaran kişinin, vakit namazlarını her gün camide kılan Faik Uygun olduğu öğrendi.

İki yerinden bıçakladı

13 Kasım akşamı saat 18.30 sıralarında, Uygun ile Turan, caminin birkaç yüz metre uzağındaki bir sokakta karşılaştı. Turan, cebinden çıkardığı bıçakla Uygun’u karnından ve göğsünden bıçakladı. Çocukları, babalarını Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hayati tehlikesi bulunmayan Uygun’un durumu, hastane polisi tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne bildirildi. Asayiş Şube polisleri hastaneye geldi.

Polis, olayın ardından cami imamı İbrahim Sürün’ün ifadesini aldı. Camide kadrolu müezzin bulunmadığını söyleyen Sürün, “Cami cemaatinde bu işi gönüllü olarak yapanlar var. Kim müsait olursa müezzinlik işini o yapar. Benim cenaze ve düğün işlerim olduğu için bunun bilgisini müftülüğü vermiştim” dedi.

Vakit namazlarını Ali Turan’ın kıldırdığını ifade eden Sürün, “Cami cemaatinden birkaç kişi, Ali Turan’a, ‘sen bu işi yapmayacaksın. Sen bu işi üstlendiğin için hoca camiye gelmiyor’ demişler. Daha sonra aralarında tartışma büyümüş. Ali Turan’a kafayı takmışlar” dedi.

'Namazı yanlış kıldırıyor' söylentisi

Bıçakla yaralanan Faik Uygun’un oğlu S. Uygun (36) ise, bilgi sahibi sıfatı ile alınan ifadesinde “İmam camiye gelmediği için, cemaat kendi aralarında namaz kıldırmaya başladı. Bunun üzerine, dedikodular olmuş. Ali Turan’ın namazı yanlış kıldırdığını söylemişler, tartışma çıkmış” diye konuştu.

'Önümü kestiler kendimi savundum'

Uygun’u yaraladığı bıçakla gözaltına alınan Ali Turan ise ifadesinde şunları söyledi: “Akşam namazından sonra camiden çıktım eve gidiyordum. Önümü, Faik Uygun ile H. isimli kişi kesti. Beni, kuytu bir köşeye çektiler. Akabinde, Faik isimli kişi bana vurmaya başladı. Ben, kendimi koruma amaçlı, üzerimde bulunan meyve bıçağımı rastgele savurdum. Bunu, kendimi koruma amacı ile yaptım. Kasıtlı olarak bıçak saplamadım”

Emniyet ifadesi sonrası Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Turan ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.