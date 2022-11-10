'Namaz' tartışması gündem olmuştu: Öz-Erciş Seyahat, The Guardian'da haber oldu!

The Guardian gazetesi, seyahat sırasında namaz molası vermek isteyen bir yolcuya sosyal medyada laiklik vurgulu bir yanıt vermesiyle gündem olan Öz Erciş Seyahat'le ilgili bir haber yayınladı.

Haberde, "Otobüs şoförünün bir yolcunun namaz kılabilmesi için durma konusundaki isteksizliği, çoğunluğu Müslüman olan ülkede laiklik konusunda yeni bir tartışmanın ateşlenmesine neden oldu" yorumu yapıldı.

"Türkiye'de laiklik tartışması yeniden alevlendi" başlığı atılan haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde bu ilkenin erozyona uğramasına rağmen, çoğunluğu Müslüman ancak laik bir geleneğe sahip ülkede uzun süredir devam eden tartışmanın son örneği" ifadeleri kullanıldı.

Haberde olayla ilgili detaylar paylaşılırken firmanın avukatı Tuncay Keserci'nin, "Sanki insanları namaz kılmaktan alıkoyuyormuşuz gibi bir linç kampanyasının kurbanlarıyız. Laiklik dindar olmadığımız anlamına gelmez. Laiklik Müslümanları da korur" ifadelerine de yer verildi.

The Guardian'ın haberi: