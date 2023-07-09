Namaz kılar gibi 'andımız'ı okuyan özel güvenlik görevlisi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda namaz kılar gibi "andımız"ı okuyan özel güvenlik görevlisi D.Y.'nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklandığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Sancaktepe'deki bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Y.’nin sosyal medya hesabında paylaştığı bir video hakkında, namazla dalga geçtiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık, D.Y.'nin dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, D.Y.’nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan bugün tutuklandığını bildirdi. (ANKA)