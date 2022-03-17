Nakitle akaryakıt alımına 'indirim geliyor

Akaryakıtta son dönemde fiyatların artması sonrası akaryakıt sektörü patronları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde toplandı.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, toplantı sonrasında nakit ödemeye indirimli satış başta olmak üzere birçok konuda düzenlemeler için adım atılması bekleniyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın başkanlığında önceki gün toplanan akaryakıt bayi ve dağıtıcı temsilcileri, "sektörün sorunlarını" masaya yatırdı. Akaryakıt fiyatları içerisinde bayi ve dağıtıcı payına yönelik görüşlerin dile getirildiği toplantıda ayrıca taşıt tanıma sistemi konusunda da öneriler değerlendirildi. Toplantıda alınan kararların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.