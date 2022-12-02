Nairobi'de cami ve kiliselere 'gürültü' düzenlemesi

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Valisi Johnson Sakaja, cami ve kiliselerin hoparlörden verdikleri seslere düzenleme geleceğini söyledi.

Vali Sakaja, Twitter'dan yaptığı açıklamada, geçen hafta yerleşim yerlerine kurulan gece kulüplerine getirilen kısıtlamaların ardından bu sefer de gürültüden ötürü ibadethanelerle bir diyalog başlatacaklarını belirtti.

Sakaja, "Kilise ve camilerden anlayışlı olmalarını istiyoruz ve kendileriyle bir müzakere yürüteceğiz. Düzen olacak" ifadelerini kullandı.

Şehirdeki gürültü kurallarına uymayan gece kulüplerinin lisansını geçen hafta iptal eden Sakaja, kararın vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine alındığını dile getirmişti.

Sakaja daha önce yaptığı açıklamada, kendisinin de hıristiyan olduğunu ve bu nedenle hiçbir ibadethaneyi kapatmayacağını aktarmış ancak ibadethanelerin de kurallara uymak zorunda olduğunu vurgulamıştı.

Kenya'da nüfusun yüzde 95'ini Hristiyanlar ve Müslümanlar oluşturuyor. (AA)