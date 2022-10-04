Nagihan Akarsel'in katil zanlıları yakalandı

Jineoloji Araştırma Merkezi üyesi ve Jineoloji dergisi editörü Nagihan Akarsel, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.

Olaya dair açıklamada bulunan Süleymaniye Asayişi, Akarsel'in katil zanlılarının yakalandığını duyurdu.

Süleymaniye Asayişinden yapılan açıklamada, olaydan hemen sonra soruşturma başlatıldığı ve birkaç saat içerisinde katil zanlılarının yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.