Nagehan Alçı'dan ‘üniforma’ açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Ukrayna'ya giden Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı röportaj sırasında askeri üniforma giymesine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Habertürk canlı yayınına katılan Nagehan Alçı, “Ben insani olarak Ukrayna halkının yanında duruyorum. Bugün Ukrayna’nın yanında durmak İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler’in karşısında durmaktır. İçim son derece rahat” ifadelerini kullandı.

Alçı Ukrayna siyasetinin en önemli isimlerinden birinin 'ne dediğinin daha çok konuşulmasını beklerdim' dedi.

Ne olmuştu?

Alçı'nın eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla röportajını Ukrayna bayrağı taşıyan askeri kamuflaj giydiği bir fotoğrafla duyurması tepki çekmişti.

Alçı eleştirilere "O dondurucu soğukta çok üşüdüm, bunun üzerine Poroşenko’nun Başdanışmanı bana geçici olarak giymem için bu askeri montu getirdi, ben de giydim." diyerek yanıt vermişti.