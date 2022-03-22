Nagehan Alçı’dan ‘Emniyet’ sorusu: ‘Çadır yakma hadisesi gibi…’

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Furkan Vakfı üyelerine polisin sert müdahalesiyle ilgili olarak "Emniyet’in içinde Gezi parkında Fetullahçı polislerin çadır yakma hadisesi gibi tahrik hedefleyen gruplar mı var?" sorusunu gündeme getirdi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis şiddetine ilişkin olarak, "Acaba bir provokasyon amaçlanmış olabilir mi? Emniyet’in içinde Gezi parkında Fetullahçı polislerin çadır yakma hadisesi gibi tahrik hedefleyen gruplar mı var? Ki hatırlatmak isterim, Gezi'de Fetullahçı polislerin kasten çadırları yaktığını da olayın sıcaklığında ilk yazan gazeteci benim" dedi.

Alçı, "Göstericiler hangi gruba ait olursa olsun ve hangi provokasyonu yaparlarsa yapsınlar o görüntüler kabul edilebilir değil. Bunu devlet de kabul etti ve inceleme kararı verdi. Süleyman Soylu’nun hızlı ve doğru refleksi çok farklı senaryolar doğurabilecek bir polemiği önlemiş oldu" ifadelerini kullandı.