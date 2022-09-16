Nagehan Alçı: Ümit Özdağ, İyi Parti'nin kimyasını bozdu

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İyi Parti lideri Meral Akşener’in Bolu’da yaptığı konuşmaya dikkati çekti.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın göçmenlere yönelik tutumuna destek verdiği gerekçesiyle eleştiren Alçı, “Tanju Özcan’ın ve Ümit Özdağ’ın çizgisine destek vererek İyi Parti’yi Zafer Partisi’nin yanına taşımış olmuyor musunuz Sayın Akşener? İYİ Parti’yi bir merkez sağ parti yapma hedefi ile yükselttiniz, bu söylem merkez sağ çizgisine uygun mu? Farkında mısınız son 2 ay içinde İYİ Parti aşırı sağ bir parti çizgisine doğru adım adım kayıyor Meral Hanım, normal mi bu gidişat?” diye sordu.

Alçı, “Meral Akşener’in dünkü çıkışının özgürlükçü ve demokratik değerler bakımından çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu buraya not etmek isterim… Zafer Partisi'nin varoluşu adeta tüm Türk siyaset sahnesini sarstı. Her partinin olduğu gibi İyi Parti'nin de kimyasını bozdu Ümit Özdağ” görüşünü ifade etti.

Akşener’in ziyaretinin ardından Tanju Özcan’ı aradığını ifade eden Alçı, edindiği, “Çarşamba günü, yani ziyaretten bir gün önce Özcan, Seyit Torun’u arayıp Meral Akşener’in ziyareti ile ilgili izin alıp bilgi vermiş. Torun da ‘Çok iyi olur, memnun oluruz’ diyerek destek vermiş” bilgisini aktardı.

Tanju Özcan: Zafer Partisi’ne asla girmem, o adamın telefonu dahi bende yok

Öte yandan Alçı, bir televizyon programında, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın göçmen karşıtlığı konusunda ideolojisinin uyumlu düştüğü Zafer Partisi’ne katılacağına ilişkin görüşünü aktardıktan sonra, Özcan’ın kendisini aradığını ve, “Nagehan Hanım benimle ilgili yorumlarınızı dinledim, siz beni hiç tanımamışsınız. Ben Zafer Partisi’ne asla girmem, o adamın telefonu dahi bende yok, yalnızca bir kez görüştük, o kadar. Kendisini doğru düzgün tanımam” dediğini yazdı.