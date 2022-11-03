Nagehan Alçı: Sizin biletinizi bizzat onlar keserler

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhuriyet çıkışı sonrası gelen tepkilerin ardından istifa etmek zorunda kalan Mahir Ünal üzerinden dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

“Mahir Ünal’ın hikayesinde hem siyasetçiler hem de aydınlar için büyük bir ibret var bence” diyen Alçı, “Siz konjonktür gereği inanmadığınız siyasi ideolojileri benimsemiş gibi oportünist davranışlara girerseniz bir gün gelir ve bizzat yaranmaya çalıştığınız o ideoloji tarafından da böyle yutulursunuz" ifadesini kullandı.

Alçı yazısına şöyle devam etti:

"Aynı yanılgıya düşen gazeteci arkadaşlarıma da bu yazıyla seslenmek istiyorum... Zenci olduğunuz halde Michael Jackson tarzı ameliyatla beyaz görünmek istemek gibi bir travmatik durum bu. Ne yaparsanız yapın sizin beyaz olmadığınızı bilirler. Belki konjonktürel menfaatleri gereği size ‘beyaz gibi’ davranırlar ama vakti geldiğinde zenciliğinizi size hatırlatırlar. Çünkü o siyasi ideolojilerin gerçek sahipleri aslında sizin ne olduğunuzu çok iyi bilirler. Samimiyetsiz hareketleriniz onları sadece bıyık altından gülümsetir. Oportunist olduğunuzu görürler ve vakti geldiğinde de sizin biletinizi bizzat onlar keserler.”