Nagehan Alçı: İmamoğlu'na fotoğraf nedeniyle saldıranların zihinleri devletin kontrolünde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaş gazetecilerle gerçekleştirdiği gezide yer alan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, konuya dair "Fotoğraf sebebiyle Ekrem İmamoğlu’na saldıranlar muhalif mi?" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Alçı, yazısında söz konusu geziyi eleştirenler için "Bu fotoğraftan hareketle Ekrem İmamoğlu’na saldıranların hiçbiri -evet hiçbiri- mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilakis rejime faydalı kişiler" ifadelerine yer verdi.

Alçı'nın yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Ben demokrat bir yazarım. Elbette her demokrat gibi her türlü polis, asker ya da yargı darbe girişimi karşısında sivil hükümetin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durdum. Önce askeri vesayetin sonra da Gülenist vesayetin tasfiyesine destek verdim. Bununla da gurur duyuyorum. Sivil iradeye karşı böyle bir gayrimeşru teşebbüs olursa yine aynısını yaparım. Aksi bir duruş demokratlığa sığmaz.

Temel doğrultum doğru olmakla beraber benim de bu iki tasfiye sürecinde hatalarım ve yanlışlarım oldu. Ben o konuda özeleştiri veren çok sayıda yazı yazdım. Fakat bu açık hava tımarhanesi ortamında o yazıların hakkı verilmedi ya da istismar edildi. Bugünkü Türkiye’nin yeni bir resmi ideolojisi var. Milliyetçilik ile Muhafazakarlığın, Atatürkçülük ile İslamcılığın bir bünye içinde birleşerek tek vücut haline geldiği yeni bir resmi ideoloji bu. Toplumun yüzde 80’lik bölümünü kapsayan bir alaşım. Bu dört siyasal ideoloji muarız değil müttefik. Öte yandan bilindiği gibi bu yeni resmi ideolojiye de mesafeli bir insanım ben.

Şimdi gelelim Ekrem İmamoğlu’na benimle olan fotoğrafı üzerinden çılgınca saldıran ve kendini muhalif zannedenlere…

Bu fotoğraf üzerinden İmamoğlu’na saldıran bu sahte muhaliflere iki kötü haberim var. İlkini bugün ikincisini bir sonraki yazıda anlatacağım.

Birincisi şunu tespit edelim... Bu fotoğraftan hareketle Ekrem İmamoğlu’na saldıranların hiçbiri -evet hiçbiri- mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilakis rejime faydalı kişiler. Hepsinin de zihinleri bir şekilde Devlet’in kontrolünde. Korku ya da başka sebeple. Sonuçta böyleler. İçlerinde geçmişte İmamoğlu’na samimi destek olanlar da vardır ama siyasal ideolojileri ya da korkaklıkları yüzünden istemeseler bile şu an bunlar zihinsel manada Devlet’in hizmetkarları. Ekrem İmamoğlu’na bu şekilde saldırarak Devlet nezdinde konfor alanlarını genişletiyorlar. Kendilerini garanti altına alıyorlar. Ortada tam bir sahtekarlık var. Somut örnek vereyim. Bundan daha iki hafta önce Ekrem İmamoğlu’na hapis istemiyle dava açıldı. Bugünkü Türkiye’de istenirse bu dava hemen mahkumiyet ile sonuçlanır. Yargıtay da anında onar. Yani o durumda Ekrem Bey aday falan olamaz. Bunu yapmak zor mu? Hayır 2022 itibariyle hiç de değil. Sadece karar verilip düğmeye basılması yeterli…

Peki bu hapis istemiyle dava benimle olan fotoğrafın yüzde 1’i hatta binde 1’i kadar konuşuldu mu? Sosyal medyada gündem oldu mu?

Hayır, bu mevzu hiç konuşulmadı ve gündem olmadı çünkü korkuyorlar…

İşte bu kişiler şimdi de utanmadan Ekrem İmamoğlu’na üstünlük taslamaya kalkıyorlar."