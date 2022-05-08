Nagehan Alçı: İmamoğlu'na fotoğraf nedeniyle saldıranların zihinleri devletin kontrolünde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaş gazetecilerle gerçekleştirdiği gezide yer alan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, konuya dair "Fotoğraf sebebiyle Ekrem İmamoğlu’na saldıranlar muhalif mi?" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.
Alçı, yazısında söz konusu geziyi eleştirenler için "Bu fotoğraftan hareketle Ekrem İmamoğlu’na saldıranların hiçbiri -evet hiçbiri- mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilakis rejime faydalı kişiler" ifadelerine yer verdi.
Alçı'nın yazısında öne çıkanlar şöyle: