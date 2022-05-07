Nagehan Alçı 'gizli çekim tezgâhı' demişti, orada bulunan gazeteci yaşananları aktardı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinden sonra kaleme aldığı yazısında, Rize'deki dondurmacıda gördüğü tepkiye ilişkin, “Haber peşinde koşmaktan heyecan duyan bir gazeteci olarak lüzumsuz yere bizzat beni haber haline getiren, yüzüme gülen sonra da gizli çekim tezgâhıyla alicengiz oyunu yapmayı marifet sayan meslektaşlarıma sitemimi de ifade edeyim. Ernesto Guevara mevzusunu, o gizli çekimli ve danışıklı dövüşlü, nezaketten uzak dondurmacı kumpasını ayrıca yazacağım" ifadesini kullanmıştı.

O gezide yer alan Tele1 muhabiri Engin Açar, gerçekte yaşananları aktardı:

Rizeli mihmandarımız Nagehan Alçı’nın dondurmacı videosunda yanında bulunan kişidir…

İşte o hanımefendi önerdi dondurmacıya gitmeyi. Yani şu ünlü Che Guevera fotoğrafının asılı olduğu, Alçı’nın protesto edildiği ve fotoğraf çekmesine izin verilmeyen dondurmacı.

Meydana geldiğimizde herkes teker teker indi araçtan. En son ben, Nagehan Alçı ve kameraman arkadaşım kaldık. Ben ve Umutcan gelmek istemediğimizi belirttik. Tam o sırada araçtan inen Nagehan Alçı bizzat bana dönüp “çok güzelmiş bence gelmelisiniz” dedi. Bunun üzerine “peki o zaman gelip tadalım” dedim. Bu andan itibaren Alçı’nın açıklamaları ile karşılaştırmalı anlatacağım…

1. Alçı “danışıklı bir kumpas” olduğunu ileri sürdü.

Yalan! Nagehan hanım bizim çok öncesinden o dondurmacıya gidileceğini bildiğimizi ve kendisine tuzak kurduğumuzu ima, hatta iddia ediyor. Tam bir saçmalık. Biz araçtan inmek istemediğimiz halde bizi davet eden kendisi. Söz konusu esnafı da hayatımızda ilk kez gördük. Ancak, belli ki, yurtseverlere kumpas kurulmasında rol alan Alçı, her şeye aynı gözlükten bakmaya alışmış olmalı..

2. Alçı’ya göre yüzüne gülüp, gizli çekim tezgahı ile “Ali Cengiz Oyunu” çevirmişiz.

Eee.. bize bravo… Bizim ne güçlerimiz varmış…

Yani diyor ki o dondurmacıya gideceğini ve fotoğraf çekmek isteyeceğini önceden tahmin edip, esnaf yurttaşımızın protesto etmesini tezgahlamışız. Dahası bir başka vatandaşın da bu olayı çekmesini sağlamışız, iyi mi! Bu komik iddia komplo teorisi bile değil.

3. Yaptığımız haber için “lüzumsuz” muş…

Bizler haber değeri olduğuna inandığımız bir konuyu haber yaptık… İzleyicilerimizin de çok ilgi gösterdiğine bakılırsa, kumpaslar kraliçesi bir yandaş gazetecinin Rize’de protesto edilmesinin haber değeri hayli büyük görünüyor. Hem de yıllardır siyasal İslamcılara hizmet eden Alçı’nın daha önce “yamyam” dediği, kendisini dünyanın mazlum halklarına adamış, hiçbir çıkar gözetmeden onlar için savaşmış ve yaşamını feda etmiş küresel bir devrimcinin, Che’nin fotoğrafı önünde..