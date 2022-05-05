Nagehan Alçı: Erdoğan'ın uçağından, İmamoğlu'nun otobüsüne

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir işletmeye giren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dükkanın duvarında bulunan Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isterken esnaf tarafından tepkiyle karşılandı. Çünkü Alçı 2011 yılında çıktığı bir canlı yayında Che için “Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır" demişti. Esnaf Alçı'ya bu sözlerini hatırlatarak özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Bu küçük olay aslında Alçı'nın siyasi kariyerine dair çok fazla şey anlatıyor. Tabii keşke herkes Rize'deki esnaf kadar hafızasını taze tutabilse...

Zira burnu iyi koku alan Alçı'nın şimdi de muhalefet trenine binmeye çalıştığı anlaşılıyor. Yılların iktidar yandaşı olan Nagehan Alçı, şubat ayında yaptığı açıklamada 'Türkiye’nin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçmesinden yanayım. Bu konuda iktidarın değil muhalefetin tarafındayım' diyerek net bir sinyal vermişti. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan Alçı bu yolda çalışmalarına devam ediyor.

Erdoğan'a toz kondurmuyordu

Alçı, mesleğe Hürriyet Dış Haberler’de stajyer olarak başlamıştı.Hürriyet’ten sonra yurt dışına çıkıp stajını tamamlayan Alçı, sonra Akşam gazetesi, Milliyet ve Habertürk’te çalıştı. AKP iktidarı ile birlikte yükselişe geçen Alçı bu yıllarda kapağı TRT'ye atmıştı. Kanal 24 isimli yandaş kanalda AKP’li Mehmet Metiner ile programlar yaparken, gazetedeki köşesinde de Erdoğan’a toz kondurmuyordu.

Tutuklanan gazeteciler için çete ifadesi kullandı

Alçı, Odatv ve diğer kumpas davalarda tutuklanan gazeteciler için ‘çete’ ifadesini kullanmıştı. Alçı gazetecileri destekleyenler için ‘Bu çetenin deşifresine yardımcı olan dökümlerin ortaya çıkmasını eleştirenler yarın öbür gün çok pişman olacaklar. Bunları savunmaya kalkalar utanacaklardır.’’ ifadelerini kullanmıştı.

Fethullah övgüsü

Katıldığı televizyon programında Fethullah Gülen’ e övgüler düzen Nagehan Alçı, Cemaat'le AKP’lilerin kavgasını anlamsız bulduğunu dile getirerek şunları söylemişti:

"AK Parti iktidarı ve Cemaat taraf değiller bunlar birbirlerinin kader arkadaşları, aynı noktaya bakıyorlar. Milyonların gönlünde taht kurmuş bir ismin kendi vatanından uzak durmasını anlamsız buluyorum."

Kabataş yalancısı

2013 yılında Haziran Direnişi sırasında söylenen Kabataş yalanlarına ortak olan Alçı "Bir kadın sırf başörtüsü taktığı için sokakta yüzlerce kişiden oluşan bir vandal grubun ortasında kaldı. Sırf başörtüsü taktığı için ağır hakaretlere uğramış. Bayılmış, idrar kokusu ile kendine gelmiş." ifadelerini kullanmıştı.

Rıza Sarraf’tan para aldıkları iddiası

AKP'li yazar Ömer Turan 2017 yılında, Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın Rıza Sarraf'tan para aldığını iddia ederek "Sayın Rasim Ozan Kütahyalı, siz ve eşiniz Nagehan Alçı Zarrab'tan şöförünüz eliyle ayrı ayrı 250 bin avro aldınız mı? Şöförünüz bu paraları Odeo bank ve Bank Asya'daki hesaplara yatırdı mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Bank Asya tartışması

Ahmet Hakan, 1 Haziran 2018 tarihli 'Gazeteciliğin geldiği son nokta' başlıklı yazısında, Muharrem İnce'nin konuk olduğu, Nagehan Alçı'nın da gazeteciler arasında yer aldığı televizyon programıyla ilgili olarak "Eskiden...Siyasetçiler madara olurdu. Bugün... Gazeteciler madara oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Nagehan Alçı da Ahmet Hakan’a verdiği cevapta “Çoktan madara olmuş bir muhbir" demişti. Hakan da tekrar cevap vererek, “Ne oldu sizin şu Bank Asya işi?” diye sormuştu. Nagehan Alçı bir kez daha cevap vererek, "Muhbirliğini bir kez daha tescilledin" demişti.

Askeri üniformalı gazeteci

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Ukrayna'ya giden Alçı, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı röportaj sırasında askeri üniforma giymişti. Askeri üniforma giydiği için kendisine yöneltilen gelen eleştirilere ‘‘Ukrayna’nın yanında durmak İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler’in karşısında durmaktır.’’ demişti.

Uçaklardan otobüse

Uzun süre Erdoğan’ın kadrolu gazetecilerinden olan Alçı, son dönemde verdiği mesajlarla muhalefete yeşil ışık yakmış görünüyor. Alçı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Doğu Karadeniz ziyaretinde yer alması da, bu geziye kabul edilmesi de tesadüf görünmüyor.