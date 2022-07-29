Nagehan Alçı, '28 Şubat davasına' kumpas dedi: Yayınlanan mektup için teşekkür etti

İktidara yakınlığı ile bilinen ve geçtiğimiz aylarda da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gezi otobüsüne binmesiyle yeniden gündem olan Habertürk yazarı Nagehan Alçı’dan dikkat çeken bir yazı geldi.

Alçı “FETÖ’cü savcı Mustafa Bilgili tarafından yazıldı 28 Şubat iddianamesi. Bilgili'nin FETÖ’cü olduğuna dair hiç şüphe yok. Bilgili’ye bu askerlerle ilgili dijital verileri temin eden Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin de FETÖ’cü olduğu ile ilgili bir şüphe yok” diyerek davanın bir 'FETÖ' kumpası olduğunu dile getirdi.

Generallerin bir yıldır tutuklu olduğunu belirten Alçı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat askeri darbesinin yargılandığı davadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 14 general yaklaşık 1 yıldır cezaevinde yatıyor.

O generallerden Hakkı Kılınç’ın oğlu Mehmet Koray Kılınç’ın, tutuklu babasına yazdığı mektubu önceki gün Sözcü’den Aytunç Erkin’in köşesinde okudum ve bu mektuptan insani olarak çok etkilendim.

Bir evladın babasına yazdığı her satırı içtenlikle dolu bir mektup bu. Kin ve intikam hırsı barındırmayan, ideolojik nefreti hiç olmayan çok samimi bir mektup. Okurken rahmetli babamı hatırladım. Evlat-baba sevgisi çok özel, çok kutsal bir duygu…

Bu köşeden dindar-muhafazakar okurlarıma seslenmek istiyorum… Özellikle de kendini 28 Şubat askeri darbesinin mağduru olarak gören okurlarıma… Lütfen Koray Bey’in mektubunu okuyun. Bu mektuptan sizlerin de etkileneceğini düşünüyorum."