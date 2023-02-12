Naci Görür'den Malatya'daki 5,2'lik depremle ilgili açıklama

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Malatya'da gerçekleşen 5,2'lik depremin 7,6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Görür daha önce Malatya ve Ovacık faylarında enerji yüklenmiş olabileceğini kaydetmişti.

Naci Görür, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Demin deprem bölgesinde Başkavak-Hekimhan/Malatya’da 5,2 deprem oldu. Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7,6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu. Sevgiyle" dedi.

Demin deprem bölgesinde Başkavak-Hekimhan/Malatya’da 5,2 deprem oldu. Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7,6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu. Sevgiyle pic.twitter.com/ETUoB58Oul — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 12, 2023

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Hürriyet'e verdiği demecinde, Kahramanmaraş depreminin hemen ardından yeniden büyük bir deprem meydana gelmesinin nadir rastlanacak bir durum olduğunu belirtmişti.