Naci Görür'den deprem yorumu: Büyük deprem gelmez, endişe yok

Van'ın Tuşba ilçesinde dün akşam saatlerinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası endişeler artarken Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, daha büyük bir deprem beklemediğini belirterek, "Büyük deprem gelmez, endişe yok" dedi.

'Bölge sıkışıp yükseliyor'

Van’ın Hasan Timur ve Van Fay zonları arasında depremler olduğu bilgisini paylaşan Görür, "Bunlar daha çok Van fay zonunda. 1/2 saat önce Muradiye-Kuşcu’da 5,3 deprem oldu. Önce de 4,2 olmuştu. Ayrıca, Sürüyolu’nda da 4.5’luk deprem görülmüştü. Bölge sıkışıp yükseliyor. Büyük deprem gelmez, endişe yok" ifadelerini kullandı.

Görür, takipçilerinin kendisine çeşitli fayları sorduğunu söyleyerek, "Benim büyük deprem (7,0 gibi) beklenmez demem Van Fay zonu için geçerlidir, çünkü burada 2011’de 7,2 büyüklüğünde deprem olmuştu, sevgiyle" dedi.