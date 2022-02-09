Naci Görür'den deprem uyarısı: Marmara fayı kırıldı, kırılacak

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem beklediği bölgeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Habertürk’te canlı yayında Fatih Altaylı'nın programında konuşan Görür, bazı araştırmacıların Tekirdağ fayı üzerine yaptığı araştırmaları kaynak göstererek, "Bu fayın güneyindeki blokta stres yoğunluğu kuzeye nazaran 10 gibi fazla olacak, buranın jeolojik yapısı gereği. Kuzeyden daha fazla hasar verebilir. Bursa, Yalova, Gemlik Bandırma, Biga depreme hazırlanmalı. Deprem güneyde olmasa bile vereceği hasar kuzey bloğundan fazla olabilir" ifadelerini kullandı.
Görür şöyle konuştu: