Naci Görür'den deprem uyarısı: Marmara fayı kırıldı, kırılacak

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem beklediği bölgeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Habertürk’te canlı yayında Fatih Altaylı'nın programında konuşan Görür, bazı araştırmacıların Tekirdağ fayı üzerine yaptığı araştırmaları kaynak göstererek, "Bu fayın güneyindeki blokta stres yoğunluğu kuzeye nazaran 10 gibi fazla olacak, buranın jeolojik yapısı gereği. Kuzeyden daha fazla hasar verebilir. Bursa, Yalova, Gemlik Bandırma, Biga depreme hazırlanmalı. Deprem güneyde olmasa bile vereceği hasar kuzey bloğundan fazla olabilir" ifadelerini kullandı.

Görür şöyle konuştu:

"Depremi Marmara Denizi’nin altındaki kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Gölcük’ten Tekirdağ’a kadar fay hattı. O kesimine de kolaylık olsun diye 'Marmara Fayı' diyoruz. Bütün dikkatler burada. Böyle olduğu zaman zannediliyor ki, deprem sadece burada olabilir, hasar büyük ölçüde burada olur. Diğer yerlerden dikkatimizi çekiyoruz. Stres deyince birim alana düşen kilogram cinsinden kuvvet anlaşılmalı. Yapılan son araştırmalarda bu fay boyunca biriken stres araştırıldı.

Fay düzlemi üzerinde stres birikiyor. Anadolu Batı'ya doğru her sene 2,5 cm kayarken, kaydığı yerlerde sorun yok. O fayın kuzeyindeki ve güneyindeki bloklar. Bazı yerlerde bu hareket sürtünme nedeniyle takılıyor. O takıldığı yerde sürtünme, kayma kuvvetinden daha fazla oluyor. O nokta itibariyle kayma takılıyor. Anadolu bloğunun hareketi devam ediyor. Takıldığı yerde deformasyon birikiyor. Ta ki kayma kuvveti, sürtünme kuvvetini aştığı an orası çat diye kırılıyor ve açığa enerji çıkıyor, yani deprem oluyor.

'Marmara deprem olursa ya Adalar fayı veya Kumburgaz Fayı üzerinde olur'

Bu stres şu anda Kuzey Anadolu Fayı’nın bir Adalar Fayı segmanı ile Kumburgaz Fayı üzerinde kilitli. O nedenle Marmara deprem olursa ya Adalar Fayı üzerinde olur. Bu aşağı yukarı 43 kilometredir. Tamamı kırılırsa maksimum 7 büyüklüğünde deprem üretir. Veya Kumburgaz Fayı, Yeşilköy, Silivri açıklarında uzanır. Bu 65 kilometredir. Bu kırılırsa da minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretir.

Tekirdağ kısmı tartışmalı, oraya girmeyeceğim. Dolayısıyla dikkatlerimiz orada. Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara’nın güney kısmında."