Naci Görür'den Bursa depremiyle ilgili açıklama: 'Stres biriktiriyor'

Bursa, bugün iki deprem ile sarsıldı. Sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi merkezli 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından, akşam üzeri 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

İkinci depremin de merkez üssü Mustafakemalpaşa olarak açıklanırken; Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

'Stres birikiyor'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, ''1 saat önce Körekem-Mustafakemalpaşa/Bursa’da 4,2’lik deprem oldu. Deprem yerinin hemen kuzeyinde Ulubat Fayı, güneyinde ise Mustafakemalpaşa Fayı var. Deprem muhtemelen bu fayların biri üzerinde. Heriki fay da sağyönlü, doğrultu atımlı. Bursa yöresi de stres biriktiriyor'' ifadelerini kullandı.