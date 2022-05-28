Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde AFAD verilerine göre dün saat 15.49'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4,35 kilometre olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

Depremin ardından Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, "Deprem Erzincan-Karlıova arasındaki 'Yedisu Fay Zonu'nda. Bu zonda en az 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Görür, "Yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilgöl-Yedisu/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem Erzincan-Karlıova arasındaki 'Yedisu Fay Zonu'nda. Bu zonda en az 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz. Bu zon içindeki ve yakınlarındaki yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı. Sevgiyle."