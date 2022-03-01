Naci Görür’den Antalya depremi açıklaması: ‘Bu uyuşmazlık ciddi sorunlara yol açar’

Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 19:43’te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.6 olarak açıklarken, Kandilli 2,7 olarak açıkladı.

Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Veriler arasındaki farka ilişkin deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den yorum geldi.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, eğer bizim atladığımız birşey yoksa, AFAD=4,6; KANDİLLİ=2,7 çok ciddi bir fark. Yetkililerin bu işin üzerine eğilmesi lazım. Zira büyük depremlerde bu uyuşmazlık acil müdahalelerde çok ciddi sorunlara yol açar. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.