Naci Görür: İstanbul'da minimum 7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 2,5 milyon kişinin büyük risk altında bulunduğunu, şehirdeki 60 bin yapıya acil olarak müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Görür, "60 bin bina her an insanlarımız hayatını kaybedecek risk altında dururken neden yeni bina yapıyoruz? Mevcut binaların güvenli hale getirilmesini sağlayalım" ifadelerini kullandı.

'Bu işin şakası yok'

CNN Türk'e konuk olan ve "Minimum 7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz" diyen Görür, son yapılan araştırmalara göre İstanbul'da 1 milyon 100 bin yapının 60 bininin olası depremde çok ağır hasar alacağı yönünde olduğuna dikkat çekti.

Görür, "Yaklaşık 2,5 milyon insanın beklenen depremde doğrudan doğruya hayatını kaybetme riski çok yüksek. Bu işin şakası yok" dedi.