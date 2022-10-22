Naci Görür: İmar affı yıkımı ve can kaybını legalleştireceğiz demektir

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Meclis'e "imar affı" yasa teklifinin sunulmasıyla ilgili uyarı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Eğer bu imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayacaksa bunca emeğimize yazık" dedi.

Görür'ün açıklamaları şöyle:

"Eğer duyduklarım doğruysa, yakında yeni bir imar affı çıkacakmış. Eğer bu af imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayacaksa bunca emeğimize yazık. Biz insanlarımızı ve yerel yönetimlerimizi binalarımızı deprem güvenli hale getirin, ya güçlendirin ya da yıkıp yenileyin derken bu tür binaları affederek depremdeki yıkımı ve can kaybını legalleştireceğiz demektir. Bu büyük bir sorumsuzluk ve vebal olur diye düşünüyorum."