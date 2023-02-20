Naci Görür: Elazığ’da büyük deprem beklemiyorum

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder" açıklamasında bulundu.

Naci Görür, Elazığ'da bu sabah peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremler sonucunda bu fayların yüklendiğini ve burada irili ufaklı sarsıntıların olabileceğini belirtti.

Görür'ün açıklaması şu şekilde:

"Palu civarında 4’lük (büyüklüğünde) depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O) ,Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkili faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz.

Doğu Anadolu fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 ve benzeri depremler olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder."