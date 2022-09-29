Myanmar'ın devrik başkanı Suu Kyi ve danışmanına hapis cezası

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de yapılan askeri darbenin ardından görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi Başkanı Aung San Suu Kyi ve diğer hükümet yetkililerinin yargılandığı dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Suu Kyi ve Avustralyalı eski ekonomi danışmanı Sean Turnell ülkenin resmi sırlar yasasını ihlalden 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son gelişme ile birlikte daha önce farklı suçlamalardan 20 yıl hapse mahkum edilen Suu Kyi'nin cezası 23 yıla çıkmış oldu. (İHA)