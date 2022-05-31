Myanmar'da patlama: 1 ölü, 9 yaralı

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın ticaret merkezi Yangon'da bir patlama meydana geldi.

CNA'nın haberine göre, yerel saatle 15.20'de yaşandığı bildirilen patlama sonucunda bir kişinin öldüğünü ve dokuz kişinin yaralandığını açıklandı. Olay yeri yakınlarında bir el bombası bulunması, patlamanın bir bombalı saldırı olduğu ihtimalini güçlendirirken Myanmar Savunma Bakanlığı, "Sivilleri hedef alan bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Aung San Suu Kyi'nin sivil hükümetini deviren askeri darbeden bu yana, cunta karşıtı güçlerle ordu sürekli çatışıyor.

Myanmar'ın sınır komşusu olan Çin, hem Birleşik Wa Eyalet Ordusu olarak adlandırılan ülkenin kuzey sınırındaki özerk yerleşim bölgesinin 25 bin kişilik birlikleriyle hem de Kyi'yi deviren cunta ile yakın ilişkisini sürdürüyor. Ancak Birleşik Wa Eyalet Ordusu, darbe karşıtı güçler ile ordu arasındaki çatışmalarda taraf olmayı reddediyor.