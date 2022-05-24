Myanmar'da içinde Arakanlı Müslümanların bulunduğu bir göçmen botu battı.
Olay sonucunda 14 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Myanmar polisi, botta yer alan 35 kişinin canlı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Haber Merkezi
Myanmar'da göçmen botu battı: 14 ölü
Myanmar'da içinde Arakanlı Müslümanların bulunduğu göçmen botunun batması sonucunda 14 kişi yaşamını yitirdi.
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Myanmar'da içinde Arakanlı Müslümanların bulunduğu bir göçmen botu battı.
Olay sonucunda 14 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Myanmar polisi, botta yer alan 35 kişinin canlı olarak kurtarıldığını açıkladı.