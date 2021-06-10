Myanmar'da askeri uçak düştü: 12 ölü

Myanmar'ın ikinci büyük kenti Mandalay yakınlarında bir askeri uçak düştü, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi.

Uçağın Mandalay'a bağlı Pyin Oo Lwin kasabasında iniş yapmak üzereyken bir çelik fabrikası yakınlarına düştüğü belirtildi.

Uçaktakilerin askeri personel ile bir Budist manastırındaki törene katılmak üzere giden rahipler olduğu açıklandı. Uçakta 6 mürettebat ve 8 yolcu bulunduğu belirtildi.

Bir pilot ile bir yolcunun kazadan yaralı olarak kurtulduğu ve askeri hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor.