Myanmar’da 80 askerin çatışmada öldüğü iddia edildi

Myanmar’da 1 Şubat’taki askeri darbenin ardından dün bazı kentlerde darbeye karşı protestolar devam ederken, ülkenin doğusundaki Kayah eyaletinde ordu ile etnik silahlı güçler arasında çıkan çatışmada 80 askerin öldüğü iddia edildi.

Karen Milliyetleri Savunma Gücü adlı silahlı grup Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Demoso kasabasında Pazartesi günü yaşanan çatışmada Myanmar ordusundan 80 askerin öldürüldüğünü iddia etti. Grup çatışmada kendi güçlerinden bir kayıp verdiğini ve bir sivilin de ölenler arasında olduğunu öne sürdü.

Reuters haber ajansı sözkonusu iddianın doğrulanmadığını, iddiaya ilişkin yorumu için ulaşmaya çalışılan Myanmar darbe yönetiminin yanıt vermediğini duyurdu.

Myanmar devlet televizyonu, Demoso’daki olaylarla ilgili herhangi bir habere bültenlerinde yer vermedi.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre Kayah eyaletindeki çatışmalar nedeniyle son haftalarda 37 bin kişi evlerini terk ederek ormanlık alanlara kaçmak zorunda kaldı. BM, yerlerinden olan sivillerin gıda ve ilaca ulaşamadığını aktardı.

Öte yandan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) başkan ve genel sekreterinin bu hafta ülkeyi ziyaret edeceği ve darbe yönetimiyle görüşmeler yapacağı öne sürüldü.