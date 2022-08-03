Müzik eğitmeninin taciz itirafı mesajlarla ortaya çıktı

İstanbul'da bir müzik vakfında eğitim alan Hazal A, çello eğitmeni Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'un (33) tacizine maruz kalmıştı. Vakfın kapalı olduğu dönemde genç kızı evine davet eden eğitmen, başkalarının da olduğu sırada Hazal A.'ya sözlü ve fiziki tacizde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Samuel Gomez Matus, aynı gece sabaha karşı Hazal A.'ya "Dün gece için çok üzgünüm. Neden öyle söylediğimi anlayamıyorum. Fazlasıyla alkol aldım. Hiçbir bahanem yok. Gerçekten çok çok üzgünüm, lütfen kimseye söyleme. Biliyorum hiçbir talepte bulunmamalıyım ama eğer mümkünse lütfen beni affet" dedi.

Samuel Gomez Matus'un halen Türkiye'de bir müzik organizasyonu çerçevesinde eğitim verdiği ileri sürüldü.

Tacize uğrayan genç kadın, "Ben tacizden sonra 9 ay boyunca her hafta psikolojik tedavi almak zorunda kaldım. Ben tüm bu yaşadıklarımı ruhumdan silip atamadım ama şikâyetimin üzerinden geçen 10 ayda Samuel'in ifadesi hala alınamadı" demişti.